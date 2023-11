Folgenreiche Polizeikontrolle: 37-Jähriger festgenommen

Dumm gelaufen ist eine Polizeikontrolle in Escheburg im Kreis Herzogtum Lauenburg für einen 37 Jahre alten Mann. Bei der Kontrolle am Montag habe sich zunächst herausgestellt, dass die Kennzeichen nicht zu seinem Auto passten, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der 37-Jährige habe daraufhin zugegeben, dass er Fahrzeug und Nummernschilder am Vortag in Lübeck gestohlen habe.