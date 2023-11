Weihnachts-Gastgeber für internationale Studierende gesucht

Das Studierendenwerk Hamburg verkuppelt in diesem Jahr wieder Studenten aus anderen Ländern mit Menschen, die hier ihre Weihnachtsbräuche teilen wollen. Für die Weihnachtszeit werden nun Gastgeber für internationale Studentinnen und Studenten gesucht, wie das Studierendenwerk Hamburg am Dienstag mitteilte. „Wer schon einmal Weihnachten fernab der Heimat verbracht hat, kennt womöglich das Gefühl von Heimweh und Einsamkeit“, sagte Studierendenwerk-Geschäftsführer Sven Lorenz dazu. Mit der Initiative „Internationaler Weihnachtsgast“ wolle die Organisation ein frohes Fest in Gastfamilien ermöglichen und interkulturelle Brücken bauen.