Schreie und Gepolter in Computerspiel lösen Einsatz aus

Gellendes Schreien und lautes Gepolter aus einem Computerspiel haben in der Gemeinde Süsel einen Polizeieinsatz ausgelöst. Die Nachbarn des Hauses, aus dem die verdächtigen Geräusche kamen, hatten die Einsatzkräfte alarmiert, wie die Polizeidirektion Lübeck am Dienstag mitteilte. Zuvor hatten sie ergebnislos an die Türen und Fenster geklopft und geklingelt. Der Grund für die nächtliche Geräuschkulisse war allerdings weniger dramatisch: Dem 21 Jahre alten Sohn des Hausbesitzers waren nach eigenen Angaben während eines Computerspiels „ab und zu die Emotionen durchgegangen“. Zwischenzeitlich hatte er den Angaben zufolge mit eingeschaltetem Ton gespielt und so die Geräusche verursacht.