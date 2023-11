Forschung Datenschützer tagen in Lübeck zu Datenschutz in der Medizin

Die unabhängigen Datenschutzaufsichtsbehörden des Bundes und der Länder kommen am Mittwoch in Lübeck zusammen. Themen ihrer zweitägigen Tagung seien unter anderem der Datenschutz in der medizinischen Forschung und Datenschutz bei medizinischen Registern, sagte Schleswig-Holsteins Landesbeauftragte für Datenschutz, Marit Hansen, am Dienstag. Auch die weitere Entwicklung des Datenschutzes werde bei dem Treffen ein Thema sein.