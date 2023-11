Tourismus Mehr Gäste und Übernachtungen in Hamburg im September

Die Fontäne auf der Binnenalster strahlt in der Morgensonne.

Die Zahl der Gäste und Übernachtungen in Hamburg hat im September zugenommen. Die Beherbergungsbetriebe der Hansestadt meldeten für den Monat rund 664.000 Gäste und somit ein Plus von 4,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, wie das Statistikamt Nord am Dienstag mitteilte. Die Zahl der Übernachtungen stieg demnach um 1,6 Prozent auf knapp 1,41 Millionen.