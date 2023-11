18-Jährige entführt Säugling aus Hamburger Klinik

Eine 18-Jährige soll das Baby einer anderen Frau aus einer Klinik in Hamburg-Heimfeld entführt haben. Zwei Stunden später kehrte sie mit dem unversehrten Säugling zurück in das Krankenhaus und wurde festgenommen, wie die Polizei in der Nacht zu Dienstag mitteilte. Zum Zeitpunkt der Tat befand sich die 18-Jährige laut Polizei in einem psychischen Ausnahmezustand.