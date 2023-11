Die wunderschöne Zeit der Weihnachtsmärchen beginnt wieder. In den Hamburger Theatern verzaubern beliebte Figuren wie Rotkäppchen, der gestiefelte Kater oder Dornröschen die kleinen Besucher. Bei Robin Hood gibt es eine spannende Neuerung.

Hamburg Mondritter und Detektive: Weihnachtsmärchen in Theatern

Hamburg (dpa/lno). Es wird wieder märchenhaft auf Hamburgs Bühnen: In der Adventszeit laden zahlreiche Theater kleine Besucher zu Weihnachtsmärchen ein. Bis zu den Festtagen und mancherorts auch darüber hinaus werden Märchenklassiker ebenso wie Bühnenversionen angesagter Kinderbücher angeboten. Schon Tradition hat das Musical „Weihnachtsbäckerei“ (ab 4 Jahren) mit den Liedern von Rolf Zuckowski. Das turbulente Stück im Schmidts Tivoli lädt in dieser Spielzeit bis zum zweiten Weihnachtsfeiertag zum Mitsingen ein. Auch die spannende Geschichte „Herr der Diebe“ (ab 9 Jahre) nach dem Roman von Cornelia Funke steht vom 2. Dezember bis 7. Januar wieder auf dem Programm des Schauspielhauses. Hier eine Auswahl von Premieren:

„ROBIN HOOD“: In der Version des St. Pauli Theaters ist Robin Hood ein mutiges Mädchen, das es zusammen mit seinen Mitstreiterinnen mit dem fiesen Prinzen John aufnimmt. Der und sein Gehilfe, der Sheriff von Nottingham, treiben das Volk mit immer neuen absurden Steuern und Abgaben in Armut und Hunger. Robin und ihre Bande schmieden listige Pläne, um der armen Bevölkerung zu helfen. Der Kampf um Gerechtigkeit in der Regie von Felix Bachmann bietet viel Live-Musik von der Band Tante Polly. Die witzige, einstündige Inszenierung für Kinder ab 5 Jahren ist bis zum 21. Dezember im Programm.

„DORNRÖSCHEN“: Das „Theater für Kinder“ präsentierte eine rasante Version, die modern und zugleich voller märchenhafter Bilder ist. Denn die Fee bereut den vor ihr ausgesprochenen Fluch, als sie das liebenswerte Mädchen Rosabella im Alter von 15 Jahren kennenlernt. Vergeblich versucht sie, den eigenen Fluch zu verhindern. 300 Jahre vergehen. Nun bleiben nur noch drei Tage Zeit. Kann Miro Rosabella rechtzeitig retten? Kinder ab 5 Jahren können ihn bis zum 4. Februar bei seiner abenteuerlichen Suche durch die ganze Welt begleiten - sogar bis hinauf zu Sonne, Mond und Sternen.

„DER GESTIEFELTE KATER“: In dieser Fassung des Märchens nach den Brüdern Grimm ist der Müllersohn erst einmal richtig sauer. Seine Brüder erben gut - er aber bekommt seiner Ansicht nach nur einen fiesen und faulen Kater. Doch schon bald beginnt für den jungen Mann jedoch eine Glückssträhne, denn der Kater mit den tollen Stiefeln ist schlau und witzig. Dann taucht noch eine Prinzessin auf, die sagt: „Prinz oder Müllersohn ist doch egal - Hauptsache ein richtig toller Freund und ein cooler Kater.“ Aber vorher sorgt ein böser Zauberer noch für jede Menge Spannung. Das 90 Minuten lange Stück für Kinder ab vier Jahren in der Regie von Hartmut Uhlemann ist bis zum 23. Dezember im Ernst Deutsch Theater zu erleben.

„DIE DREI ??? KIDS - Der singende Geist“: Kinder ab 8 Jahren erwartet in den Hamburger Kammerspielen ein spannendes Abenteuer der drei ??? Kids. Onkel Titus hat auf einer Auktion eine alte Standuhr ersteigert. Doch kaum steht diese auf dem Schrottplatz, sind jede Menge Leute hinter ihr her. Welches Geheimnis verbirgt sich in der Uhr? Das wollen Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews herausfinden. Ein singender Geist führt sie dabei auf eine gefährliche Spur. Die Inszenierung von Regisseur Hans Schernthaner ist vom 29. November bis 20. Dezember im Spielplan.

„RUMPELSTILZCHEN“: Das Weihnachtsmärchen im Ohnsorg Theater in der Neufassung von Frank Grupe erzählt von der Müllerstochter, die angeblich sogar aus Stroh Gold spinnen kann. Als die Königin davon hört, stellt sie das Mädchen auf die Probe: Über Nacht soll sie das in einer Kammer angehäufte Stroh in Gold verwandeln. Ein kleines Männlein ist bereit, der Müllerstochter zu helfen - aber nur, wenn es ihr erstes Kind bekommt. Es gibt nur eine Chance, das zu verhindern: Die Müllerstochter muss den Namen des Männleins erraten. Mit viel Musik, bunten Bühnenbildern und tollen Kostümen lädt der aufgepeppte Märchenklassiker für Kinder ab 4 Jahren frei nach der Geschichte der Brüder Grimm bis zum 26. Dezember ins Theater ein.

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

„ROTKÄPPCHEN - Die mit dem Wolf heult“: Die Theatermacher versetzen Rotkäppchen in eine Kleinstadtidylle namens Pöselberg. Dort ist es wegen des bösen Wolfes verboten, in den Wald zu gehen. Aber Rotkäppchen macht sich trotzdem auf den Weg zu ihrer coolen Oma und es kommt zur Begegnung mit dem Vierbeiner. Doch es ist nicht alles so, wie es auf den ersten Blick scheint. Das Märchen der Brüder Grimm haben Alexandra Kurzeja und Torben Padanyi ordentlich umgekrempelt und daraus ein rockiges Musical für Kinder ab 4 Jahren über Mut und Vorurteile gemacht. Es ist vom 1. bis 30. Dezember zu sehen. Die Musik kommt von Arne Gedigk und Mats Sharma von „Radau!“.

„FUNKEL, FUNKEL, KLEINER STERN“: Eine vorweihnachtliche Reise ans Himmelszelt feiert am 10. Dezember Premiere im Planetarium. Mondritter Konrad und Sternenfee Astrella gehen für Kinder ab 4 Jahren der Frage nach, was war der Weihnachtsstern? Ein Komet, eine Supernova oder ein unbekannter Planet? Hilfe bekommen sie dabei von einem Engel und einem Sternenmeister. „Unser Adventsstück soll den Forschergeist wecken und neugierig darauf machen, die faszinierenden Geheimnisse des Weltalls zu ergründen“, sagte Regisseurin Julia Wachsmann. Weitere Vorstellungen sind am 17. Dezember geplant.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg