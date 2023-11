Tarife Gewerkschaft: Warnstreiks im Einzelhandel in Hamburg

Bei mehreren großen Einzelhändlern in Hamburg hat die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi für Montag zum Warnstreik aufgerufen. Betroffen sind nach Angaben von Verdi der Buchhändler Thalia, die Parfümerie Douglas und die Billig-Kette TK Maxx. Gestreikt werde für eine Rückkehr in die Tarifbindung, erklärte die stellvertretende Verdi-Landesbezirksleiterin Heike Lattekamp. Vor der Thalia-Filiale in der Spitalerstraße sei eine Kundgebung (11.00 Uhr) geplant.