Vollsperrung auf der Autobahn 7 bis Montagmorgen

Noch bis Montagmorgen (05.00 Uhr) ist die Autobahn 7 zwischen den Anschlussstellen Hamburg-Heimfeld und -Volkspark komplett gesperrt. Das schließt auch den Elbtunnel ein. Zum Berufsverkehr soll die Fahrbahn laut der Autobahn GmbH Nord wieder in beide Richtungen freigegeben werden. Grund für die Sperrung sind Baumaßnahmen zum Ausbau der A7. Dazu zählen auch Arbeiten am künftigen Lärmschutztunnel in Altona. Nach der Aufhebung der Sperrung soll der Verkehr jeweils dreispurig in beide Richtungen laufen.