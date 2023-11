Tarife Warnstreik an Hamburger Hochschulen geplant

Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten der Hochschulen in Hamburg für Montag zu einem Warnstreik aufgerufen. Am selben Tag findet unter dem Motto „Schluss mit prekärer Wissenschaft!“ ein bundesweiter Hochschulaktionstag statt, wie die Gewerkschaft mitteilte. Dazu rufe ein Bündnis aus Gewerkschaften, Initiativen, Studierendenvertretungen und hochschulpolitischen Organisationen in mehr als 50 Städten auf, das sich für „ein Ende der prekären Arbeits- und Studienbedingungen“ einsetze.