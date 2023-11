Deutsches Boot beim America's Cup? Erster Schritt

Deutschlands America's-Cup-Nachwuchs bereitet sich auf den Youth- und den Women's-Wettbewerb 2024 in Barcelona vor. Mit zwei Crews präsentierte sich Team Germany am Wochenende in Kiel.

Kiel (dpa/lno) – . 2007 nahm zum ersten und bislang letzten Mal ein deutsches Boot an den Ausscheidungsregatten für den America’s Cup teil. Um langfristig eine zweite deutsche Kampagne aufzubauen, wollen im nächsten Jahr in Barcelona zwei Crews unter einem Teamdach an dem Jugend- und an dem Frauen-Wettbewerb der bekanntesten Segelregatta der Welt teilnehmen.

„Für die deutschen Segler und Deutschland als Segelnation sind diese beiden Events der Einstieg in die Welt des America's Cup“, sagte der erfolgreichste deutsche Olympiasegler und zweimalige Cup-Gewinner Jochen Schümann am Samstagabend bei der Vorstellung der beiden Crews in Kiel.

Der 69-jährige Schümann zählt genau wie der Bundesliga-Gründer Oliver Schwall sowie der langjährige Erfolgssegler und -trainer Marc Pickel zu den Unterstützern des Teams. Zu den Seglerinnen gehören die Olympia-Zweite Tina Lutz und die Olympia-Dritte Alica Stuhlemmer sind an Bord.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg