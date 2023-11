HSV-Talent Yalcinkaya macht bei U17-WM auf sich aufmerksam

Bilal Yalcinkaya gilt als großes Talent beim Hamburger SV. Seine Qualitäten zeigt der 17-Jährige aktuell auch bei der U17-Weltmeisterschaft in Indonesien.

Die Aufschrift «HSV-Campus» steht an der Hausfassade in Hamburg.

Hamburg (dpa/lno). Für das HSV-Nachwuchstalent Bilal Yalcinkaya läuft es bei der U17-Fußball-Weltmeisterschaft in Indonesien weiterhin rund. Der 17 Jahre alte offensive Mittelfeldspieler kam am Samstag auch beim 3:0 (2:0)-Erfolg der deutschen Auswahl gegen Venezuela zum Einsatz. Nach diesem Sieg steht die Mannschaft von Trainer Christian Wück als Gruppenerster im Achtelfinale und trifft dort am Dienstag auf die USA.

Dass Yalcinkaya bei dem Turnier überhaupt dabei ist, ist eine Überraschung. Der Hamburger war nachnominiert worden und erzielte gleich bei seinem Debüt gegen Neuseeland (3:1) am vergangenen Mittwoch das Tor zum 3:0.

Erst kurz vor seinem Abflug zur WM war Yalcinkaya zum ersten Mal in den Spieltagskader der HSV-Profis berufen worden. „Erst stand ich im Kader bei der Zweitligapartie gegen Holstein Kiel, einen Tag später war ich schon unterwegs zur U17-WM nach Indonesien“, sagte der 17-Jährige bei „dfb.de“. Er habe sich schon immer gewünscht, „bei einer Weltmeisterschaft teilzunehmen“..

Die Auftritte Yalcinkayas dürften beim HSV allerdings nicht nur Freude hervorrufen: Der Wettbewerb wird von Topclubs genau beobachtet. Bislang hat der 17-Jährige noch keinen Profi-, sondern einen Fördervertrag mit dem HSV.

