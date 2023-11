SPD und Grüne wollen Wasserversorgung nachhaltig sichern

Hamburg (dpa/lno). Die Regierungsfraktionen von SPD und Grünen wollen Hamburgs Wasserversorgung nachhaltig sichern. Dazu bringen sie in einem gemeinsamen Antrag eine Hamburger Wasserstrategie auf den Weg, die Maßnahmen zur Instandhaltung und Weiterentwicklung der notwendigen Infrastruktur vorsieht, teilten die Fraktionen am Sonntag in Hamburg mit. Zugleich gelte es, überall dort dauerhaft Wasser zu sparen, wo es möglich und sinnvoll ist.

Schon heute könne in vielen Sektoren effektiv Wasser gespart werden, um anderswo Versorgungslücken zu schließen. „Deshalb wirken wir auf eine Neugestaltung der Wasserpreise hin. Der Preis muss sozial gerecht sein und zugleich einen effektiven Anreiz zum Wassersparen bieten“, sagte Nunne. Über den Antrag will die Hamburgische Bürgerschaft in ihrer Sitzung am 22. November entscheiden.

