61-Jähriger bei Unfall auf A215 schwer verletzt

Blumenthal (dpa/lno). Ein 61 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Zusammenstoß von zwei Fahrzeugen auf der Autobahn 215 bei Blumenthal (Kreis Rendsburg-Eckernförde) schwer verletzt worden. Nach dem Unfall seien er und der leicht verletzte Fahrer des anderen Unfallwagens in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei am Samstag mit.

Ersten Erkenntnissen der Polizei nach soll der 61-Jährige am Freitagabend einen Lkw in Fahrtrichtung Neumünster überholt haben. Ein 26-Jähriger soll währenddessen in seinem Auto mit so hoher Geschwindigkeit von hinten angefahren gekommen sein, dass er gegen den Wagen vor sich prallte. Dabei entstand laut Polizei ein Sachschaden von etwa 205 000 Euro.

