Flammen im Elbe-Einkaufszentrum: Einsatz vor Verkaufsstart

Ein Feuer hat im Elbe-Einkaufszentrum in Hamburg am frühen Samstag noch vor Verkaufsbeginn für Aufregung gesorgt. Wie Sprecher der Feuerwehr und der Polizei mitteilten, stand aus noch unbekannten Gründen die Küche eines Verkaufsstandes in Flammen. Menschen wurden durch den Brand nicht verletzt. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten die Flammen endgültig, nachdem zuvor bereits die Sprinkleranlage ausgelöst wurde. Zum Sachschaden konnten zunächst keine Angaben gemacht werden. Nach der Entrauchung war die Einkaufsmeile laut Feuerwehr wieder regulär begehbar.