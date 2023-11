Bundestag: Millionenförderung für KI-Medizinprodukte

Der Bundestag fördert ein Forschungsprojekt unter der Leitung der Universität Lübeck zur Entwicklung von KI-Medizinprodukten mit 6 Millionen Euro. Die könnten die Gesundheitsversorgung vereinfachen und die Patientenbetreuung verbessern, sagte der Lübecker Bundestagsabgeordnete der Grünen, Bruno Hönel, am Freitag. „Es ist essenziell, dass wir die Forschung hier vorantreiben, um in Deutschland einen Standort für diese wichtige Zukunftsbranche zu schaffen“, sagte Hönel.

In der Nacht zum Freitag hatte der Bundestag in einer Bereinigungssitzung zum Bundeshaushalt unter anderem eine Förderung für das Forschungsprojekt freigegeben, in das den Angaben zufolge insgesamt sechs Universitäten eingebunden sind. Die Federführung hat die Universität Lübeck.

Auch der geschäftsführende Vorstand des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes Schleswig-Holstein, Michael Saitner, lobte den Beschluss. In vielen Bereichen habe der soziale Kahlschlag in letzter Minute verhindert werden können, sagte er. „Unser Blick richtet sich jetzt auf den zu erwartenden Haushaltsentwurf in Schleswig-Holstein“, sagte Saitner.

