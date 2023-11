Elbtunnel wegen Bauarbeiten am Wochenende voll gesperrt

Wegen Bauarbeiten zum Ausbau der A7 in Hamburg werden die Autobahn und der Elbtunnel am Wochenende voll gesperrt. Von Freitagabend 22.00 Uhr bis Montagmorgen 5.00 Uhr wird die A7 zwischen Hamburg-Heimfeld und -Volkspark weder in Richtung Hannover noch in Richtung Flensburg befahrbar sein, wie die Autobahn GmbH Nord mitteilte. Die Anschlussstellen zwischen Volkspark und Heimfeld werden am Freitag bereits um 21.00 Uhr geschlossen.