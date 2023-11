Digitales Prüfungszentrum für Jura-Staatsexamen eingeweiht

In Hamburg können angehende Juristen ihre Klausuren für Staatsexamina künftig elektronisch ablegen und prüfen lassen. Dafür wurde am Donnerstag ein neues digitales Prüfungszentrum eröffnet, wie die Justizbehörde mitteilte. Dort könnten künftig bis zu 150 Kandidaten aus Hamburg und Schleswig-Holstein gleichzeitig geprüft werden. An der Einweihung des Zentrums in der Dammtorstraße nahmen Hamburgs Justizsenatorin Anna Gallina (Grüne), Schleswig-Holsteins Justizministerin Kerstin von der Decken (CDU) und der Präsident des Hanseatischen Oberlandesgerichts, Marc Tully, teil.