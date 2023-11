Zugverkehr läuft nach ausgedünntem Fahrplan

Der Zugverkehr in Schleswig-Holstein läuft aktuell nach dem von der Deutschen Bahn angekündigten ausgedünnten Fahrplan. Das sagte eine Sprecherin des Unternehmens am Donnerstagmittag. Auf dem sonst stark frequentierten Bahnhof in Kiel herrsche relative Ruhe. Am Infoschalter der Bahn informierten sich zahlreiche Reisende über ihre Fahrtmöglichkeiten. Einen großen Andrang gab es aber auch dort nicht.