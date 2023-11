Lokführer wollen streiken: Massive Zugausfälle erwartet

Bahnreisende müssen am Donnerstag auch in Hamburg mit zahlreichen Zugausfällen und -verspätungen rechnen. Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) hat Lokführer, Zugbegleiter, Werkstattbeschäftigte und Fahrdienstleiter zu einem 20-stündigen Warnstreik aufgerufen. Zum Beginn des Ausstandes um 22.00 Uhr am Mittwochabend werde der Betrieb der Hamburger S-Bahn eingestellt, teilte die Deutsche Bahn (DB) mit. Bereits ab 20.00 Uhr werde es zu Zugausfällen auf allen Linien kommen.