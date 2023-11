Bürgerschaftsausschuss: Initiative gegen das Gendern

Hamburg (dpa/lno). Die Hamburgische Bürgerschaft befasst sich am Donnerstag (13.00 Uhr) mit der Volksinitiative „Schluss mit Gendersprache in Verwaltung und Bildung“. Dazu kommen die Abgeordneten im Ausschuss für Gleichstellung und Antidiskriminierung zu einer Anhörung zusammen. Die Vertrauensleute der Initiative bekommen dort die Gelegenheit, ihr Anliegen vorzutragen. Nach dem Willen der Initiative sollen die Hamburger Verwaltung, Bildungseinrichtungen und städtische Unternehmen auf Gendersternchen und Doppelpunkte in Wörtern verzichten.

Hamburgs Gleichstellungssenatorin Katharina Fegebank (Grüne) hatte sich wiederholt gegen ein generelles Verbot der Gendersprache in Verwaltung und Behörden ausgesprochen. In Hamburg sei weder in der Verwaltung noch in der Schule oder an der Uni die Gendersprache vorgeschrieben - es müsse aber möglich sein, sie zu benutzen, so ihre Position.

Mitte August hatte der Senat das Zustandekommen der Volksinitiative festgestellt, Voraussetzung dafür waren mindestens 10 000 gültige Unterschriften von in Hamburg wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürgern. Die Initiative hatte nach eigenen Angaben 16 457 Unterschriften gesammelt.

In dem Gesetzestext der Initiative für die Bürgerschaft heißt es, dass der Senat den staatlichen Verwaltungen und Bildungseinrichtungen vorgeben soll, dass die deutschsprachige amtliche, schriftliche oder elektronische Kommunikation und Veröffentlichungen unter Einhaltung des amtlichen Regelwerks erfolgt, die der Rat für deutsche Rechtschreibung empfiehlt.

Trifft die Bürgerschaft keinen solchen Beschluss - was erwartet wird -, so wäre als nächster Schritt der Weg für ein Volksbegehren frei. Die Initiative hat bereits angekündigt, diesen Weg beschreiten zu wollen. Dann müsste sie innerhalb von drei Wochen 66.000 Unterschriften sammeln.

