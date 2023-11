Wegen des Verdachts des Drogenhandels hat die Polizei am Mittwoch in Hamburg, Glinde und Barsbüttel (Kreis Stormarn) zwei Männer festgenommen und ein Dutzend Wohnungen durchsucht. Vorausgegangen waren umfangreiche Ermittlungen des Rauschgiftdezernats und der Staatsanwaltschaft, wie die Polizei Hamburg mitteilte.

Polizei Drogenhandel in Hamburg: zwei Verdächtige festgenommen

Hamburg (dpa/lno). Wegen des Verdachts des Drogenhandels hat die Polizei am Mittwoch in Hamburg, Glinde und Barsbüttel (Kreis Stormarn) zwei Männer festgenommen und ein Dutzend Wohnungen durchsucht. Vorausgegangen waren umfangreiche Ermittlungen des Rauschgiftdezernats und der Staatsanwaltschaft, wie die Polizei Hamburg mitteilte.

Ein ein 25-jähriger und ein 32-jähriger Mann stehen in Verdacht, gewerbsmäßig mit Marihuana gehandelt zu haben. Der 25-Jährige soll dabei für den Einkauf und der 32-Jährige für die Weiterverteilung der Drogen an Verkäufer verantwortlich gewesen sein. Die Beamten durchsuchten am Morgen die Wohnungen der beiden Männer und die von mutmaßlichen Mittätern. Dabei stellten sie umfangreiches Beweismaterial und Betäubungsmittel sicher.

