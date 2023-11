Zweitligist FC St. Pauli verlängert mit Abwehrspieler Ritzka

Hamburg (dpa/lno). Fußball-Zweitligist FC St. Pauli hat den Vertrag von Linksverteidiger Lars Ritzka verlängert. „Lars hat sich in den knapp zweieinhalb Jahren bei uns hervorragend entwickelt. Er stand dabei lange nicht im Fokus der Öffentlichkeit, doch wir wussten immer um seine Qualitäten und seinen Wert für unser Team“, sagte Sportchef Andreas Bornemann am Mittwoch in einer Vereinsmitteilung. Zu der Vertragsdauer machte der Club keine Angaben. Ritzka kam in der laufenden Saison in zwölf Ligaspielen zum Einsatz. Der 25-Jährige war im Sommer 2021 vom SC Verl ans Millerntor-Stadion gewechselt.

