Bahn kündigt massive Einschränkungen bei Hamburger S-Bahn an

Wegen des Warnstreiks der Lokführer warnt die Deutsche Bahn vor massiven Einschränkungen im Verkehr der Hamburger S-Bahn. Bereits ab 20.00 Uhr werde es am Mittwoch zu Zugausfällen auf allen Linien kommen, ab 22.00 Uhr werde der Betrieb eingestellt. Am Donnerstag werde die S-Bahn versuchen, nach einem Notfahrplan zu fahren. Züge sollen auf den Linien S1 Wedel - Airport/Ohlsdorf - Poppenbüttel, S3 Pinneberg-Neugraben und S21 zwischen Aumühle und Altona verkehren, allerdings nicht im gewohnten Takt. „Aufgrund der noch unklaren Situation werden die Fahrzeiten in den Auskunftsmedien (DB & hvv) nur kurzfristig abrufbar sein“, hieß es. Auch nach dem Ende des Warnstreiks am Donnerstag um 18.00 Uhr werde es noch Zugausfälle geben.