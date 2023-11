Hamburg Polizei-Einsatzzentrale im Bau: Notrufe künftig auch per App

Hamburgs Innensenator Andy Grote spricht in einer Sitzung der Hamburgischen Bürgerschaft.

Die Polizei Hamburg bekommt eine neue Einsatzzentrale. Innensenator Andy Grote (SPD), Polizeipräsident Falk Schnabel und der Geschäftsführer der städtischen Immobiliengesellschaft Sprinkenhof, Jan Zunke, legten am Mittwoch den Grundstein für das neue Gebäude. Der sechsstöckige Bau mit 8000 Quadratmetern Grundfläche entsteht in unmittelbarer Nähe zum Polizeipräsidium in Hamburg-Winterhude. Das Projekt soll rund 93 Millionen Euro kosten und Ende 2025 fertig sein.