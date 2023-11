Transat-Regatta: Top-Segler Herrmann auf Platz acht

Fort-de-France/Martinique (dpa/lno). Im 16. Transat Jacques Vabre strebt die Imoca-Flotte mit Boris Herrmann und Will Harris auf „Malizia - Seaexplorer“ den Entscheidungen entgegen. Der deutsche Top-Segler lag am Mittwochvormittag mit dem 2022 getauften Boot auf Platz acht im Feld der Verfolger. Der fünfmalige Hamburger Weltumsegler rechnet mit einem Sonntagsfinale. Die schnellsten Imoca-Boote könnten den Zielhafen Fort-de-France auf Martinique in der Karibik schon am 19. November erreichen.

Die hinter dem deutsch-britischen Duo liegende „L’Occitane en Provence“ hatte bereits mehr als 100 Seemeilen Rückstand. An der Spitze der zweigeteilten Imoca-Flotte sind die West-Ausreißer Justine „Juju“ Mettraux und Julien Villion auf „Teamwork.net“ inzwischen wieder eingefangen. Die Südboote sind schneller unterwegs als die lange Zeit führende, nun aber im Norden strauchelnde Konkurrenz.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg