Dressel: Schuldenbremse wird zur Investitionsbremse

Hamburgs Finanzsenator Andreas Dressel befürchtet durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Schuldenbremse gravierende Folgen für nötige Zukunftsinvestitionen. Bisher sei er „ein Anhänger der Schuldenbremse gewesen - immer unter der Voraussetzung, dass man in der Anwendung gewisse Flexibilitäten nutzen darf“, sagte der SPD-Politiker am Mittwoch in Hamburg. „Diese Flexibilität schränkt Karlsruhe für den Bund nun massiv ein. Das wird gravierende Folgen haben für die Ampel, den Klimaschutz und die dringend notwendige Transformation unseres Landes.“