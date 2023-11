S-Bahn Hamburg setzt auf Notfallfahrplan bis Donnerstag

Lokführer legen ab Mittwochabend die Arbeit nieder. Hamburger ICE-Strecke schon am Morgen gesperrt. Hier geht es zum Newsblog.

Die S-Bahn Hamburg setzt bis zum Streikende am Donnerstag auf einen Notfahrplan.

Hamburg. Der Lokführer-Warnstreik wirft im Norden bereits seine Schatten voraus. Obwohl erst ab Mittwochabend gestreikt werden soll, sind erste Auswirkungen bereits zu spüren. Die S-Bahn Hamburg empfiehlt ihren Fahrgästen, zu prüfen, ob das Fahrziel auch mit der U-Bahn oder dem Bus zu erreichen ist.

„Wir arbeiten an einem Notfallplan“, erklärte eine Sprecherin der Deutschen Bahn. „Welche S-Bahn-Linien wie betroffen sein werden, können wir jetzt noch nicht final sagen. Es wird aber in der Tat zu größeren Einschränkungen kommen.“ Bahnreisende sollten sich über X, die Internetseite der S-Bahn oder die Bahn-App DB Navigator informieren.

Das Abendblatt hält Sie in einem aktuellen Newsblog auf dem Laufenden.

S-Bahn Hamburg gibt Notfahrplan bekannt

Pendler müssen sich bereits vor dem Start des Streiks am Mittwochabend auf Zugausfälle einstellen. Wie die S-Bahn Hamburg erklärt, werden bereits ab 20 Uhr auf allen Linien Züge teilweise oder komplett ausfallen. Ab 22 Uhr wird der S-Bahn-Betrieb komplett eingestellt. Am Donnerstag soll ab Betriebsbeginn auf folgenden Verbindungen ein

Notfahrplan angeboten. S1 als S11: Wedel – Blankenese / Blankenese – Poppenbüttel (über Dammtor) / Ohlsdorf – Airport, S3 als S31: Pinneberg – Neugraben (über Dammtor) / Neugraben – Stade

S21: Aumühle – Altona.



Aufgrund der noch unklaren Situation werden die Fahrzeiten in den Auskunftsmedien (DB & hvv) nur kurzfristrig abrufbar sein. Auch nach dem offiziellen Streikende am Donnerstag um 18 Uhr soll es noch zu Ausfällen kommen.

Trotz Streik: Metronom mit guten Nachrichten für Reisende

Für Reisende des Metronom gibt es gute Nachrichten. Der Streik der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) betrifft nicht den Netinera-Konzerns, zu dem die Metronom Eisenbahngesellschaft gehört. Allerdings ist es nicht ausgeschlossen, dass eventuelle Warnstreik-Aktivitäten in den Stellwerken der Deutschen Bahn zu Zugausfällen und Verspätungen führen könnte. Fahrgästen wird empfohlen, sich über die Metronom-App, die FahrPlaner App, die DB Navigator App, die Internetseite oder im Kundenzentrum zu informieren.

Schleswig-Holstein will Mindestfahrplanangebot im Regionalverkehr anbieten

Im Regionalverkehr in Schleswig-Holstein will die Bahn ein Mindestfahrplanangebot aufrechterhalten. „Trotzdem können wir in dieser Situation nicht garantieren, dass alle Reisenden an ihr Ziel kommen“, schrieb das Unternehmen auf ihrer Internetseite. „Wenn möglich, verschieben Sie bitte geplante Reisen.“

Der RE 6/60 (Westerland/Sylt – Hamburg-Altona) soll zwischen Westerland und Niebüll überwiegend im Dreistundentakt mit einer Verdichtung zur Hauptverkehrszeit fahren. Vereinzelt verkehren Züge auf der Strecke zwischen Husum und Niebüll. Zwischen Itzehoe und Hamburg sollen Fahrgäste zusätzlich auch die Züge der Nordbahn (RB61/RB71) nutzen.

Der RE 7/RE 70 (Flensburg/Kiel – Hamburg) soll voraussichtlich im Zweistundentakt von und nach Hamburg fahren. Von und nach Flensburg muss in Neumünster umgestiegen werden. Der RE 8/80 (Lübeck – Hamburg) soll voraussichtlich im Stundentakt fahren. Auch die RB 81 (Bad Oldesloe – Hamburg) soll voraussichtlich im Stundentakt fahren.

Die RB 86 (Lübeck-Travemünde Strand – Lübeck) fällt aus. Zwischen Lübeck Hauptbahnhof und Lübeck-Travemünde Strand verkehren Busse der Linien 30, 31 und 40.

ICE reißt Frau Koffer aus Hand: Strecke Hamburg-Berlin gesperrt

Im Zuge des Lokführerstreiks hat die Deutsche Bahn ihren Kunden empfohlen, Reisen am Mittwoch gegebenenfalls vorziehen und so früh wie möglich anzutreten. Einigen Fahrgästen wurde diese Maßnahme am Morgen mutmaßlich aber ebenfalls zum Verhängnis.

Denn wegen eines außergewöhnlichen Personenunfalls musste die ICE-Strecke Hamburg-Berlin zwischen Schwanheide und Boizenburg (Mecklenburg-Vorpommern) bis 10.30 Uhr für zwei Stunden komplett gesperrt werden.

Nach Angaben der Bundespolizei Rostock hatte am Ende des Bahnsteiges in Schwanheide eine Frau samt Gepäck den Sicherheitsabstand zur Bahnsteigkante nicht eingehalten.

Der Lokführer des ICE 1678 auf der Fahrt von Hamburg nach Stralsund bemerkte die Person und leitete eine Schnellbremsung ein. Die Züge verkehren in diesem Bereich mitunter mit bis zu 220 km/h.

Durch die Sogwirkung entriss der ICE der 45 Jahre alten Frau einen Koffer aus der Hand. Die Frau selbst wurde ebenfalls umgerissen und ging in die Knie, erlitt aber nur leichte Verletzungen. Für weitere Untersuchungen kam sie in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Bundes- und Landespolizei sicherten die Strecke, die in der Folge gesperrt wurde. Auch der Notfallmanager der Deutschen Bahn kam zum Einsatz. Gegen die 45-Jährige wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffes in den Bahnverkehr eingeleitet.

Warnstreik der Lokführer: Erste Auswirkungen im Norden zu spüren

Der Warnstreik der Lokführer beginnt am Mittwochabend um 22 Uhr, doch bereits am Vormittag sind die ersten Auswirkungen der Arbeitsniederlegung zu spüren. Wie die Deutsche Bahn über X (ehemals Twitter) verkündet, fallen auf vielen Regionalbahn-Strecken Züge aus. So ist unter anderem die Verbindung zwischen Hamburg und Lübeck betroffen.

S-Bahn Hamburg: Deutsche Bahn richtet Notfallplan für Warnstreik ein

Während des Wahnstreiks will die S-Bahn Hamburg immer wieder über die sozialen Netzwerke und die Internetseite über die Entwicklungen im Nah- und Fernverkehr informieren. Die Deutsche Bahn hat wegen der Streikdrohungen der Lokführer-Gewerkschaft GDL bereits einen Notfall-Fahrplan für den Fernverkehr erstellt.

„Wie auch bei früheren Streiks der GDL hat die DB einen Notfahrplan mit einem stark reduzierten Angebot an Fahrten erarbeitet“, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn. Wie dieses aussieht, ist bereits in der App DB Navigator und bahn.de vermerkt. Fahrgäste, die ihre für den Mittwochabend und Donnerstag geplante Reise aufgrund des Streiks der GDL verschieben möchten, können ihr Ticket zu einem späteren Zeitpunkt nutzen. Die Zugbindung wurde von der Bahn aufgehoben.

Bahnkunden können auf Sonderkulanz bei gekauften Bahntickets setzen

Zudem erklärte die Bahn, dass Fahrgäste im Rahmen einer Sonderkulanz auch die Möglichkeit haben, ihre Reise vorzuverlegen und bereits im Laufe des Mittwochs früher zu fahren. „In diesem Fall empfehlen wir, die Reise bereits früh am Tag anzutreten, um so sicherzustellen, dass sie vor Streikbeginn um 22 Uhr an ihrem Zielort sind“, heißt es auf der Internetseite der Deutschen Bahn.

Deutsche Bahn: Lokführer wollen 555 Euro mehr

Die Gewerkschaft der Lokführer (GDL) verhandelt derzeit für rund 10.000 Mitarbeiter. Unter anderem sollen die Angestellten 555 Euro monatlich mehr bekommen. Darüber hinaus soll die Arbeitszeit für Schichtarbeiter ohne Lohnkürzung auf 35 von 38 Stunden pro Woche gesenkt werden.

Auch eine steuerfreie Inflationsprämie in Höhe von 3000 Euro wird von der GDL gefordert. Die Laufzeit des neuen Vertrages soll zwölf Monate nicht übersteigen.

Weselskys letzte große Schlacht als GDL-Chef

Die Deutsche Bahn lehnt die Forderungen allerdings ab. Für GDL-Chef Claus Weselsky ist es derweil die letzte Tarifverhandlung, bevor er im kommenden Jahr in den Ruhestand geht.

Bahn-Personalvorstand Martin Seiler reagierte bereits mit scharfer Kritik auf den Schritt der Gewerkschaft. Der Warnstreik sei „völlig unnötig“ und eine Zumutung für Bahnreisende.