Gewerkschaften setzen Streiks im öffentlichen Dienst fort

Im Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst der Länder haben mehrere Gewerkschaften in Hamburg ihre Warnstreiks am Dienstag fortgesetzt. Die Gewerkschaft Verdi hatte vor allem ihre Mitglieder unter den Beschäftigten auf den Bauhöfen der Hansestadt zum Ausstand aufgerufen. Vor dem Hanseatischen Oberlandesgericht am Sievekingplatz hielten zudem Mitglieder der Deutschen Justiz-Gewerkschaft (DJG) und des Deutschen Beamten-Bundes (DBB) eine Mahnwache. Angaben über Teilnehmerzahlen an den Warnstreikaktionen lagen nicht vor.