Ritter tritt als Bürgermeister von St. Peter-Ording zurück

St. Peter-Ordings Bürgermeister Jürgen Ritter gibt sein Amt zum 1. März 2024 auf. Er begründete seine Entscheidung in einer nichtöffentlichen Sitzung des Gemeinderats am Montagabend unter anderem mit fehlendem Vertrauen in seine Arbeit, wie er am Dienstag mitteilte. Er werde stattdessen künftig beim Wiederaufbau in seiner Heimat im rheinland-pfälzischen Ahrtal, das im Juli 2021 von einem Hochwasser getroffen worden war, als Projektentwickler und -betreuer helfen.

St. Peter-Ording (dpa/lno). St. Peter-Ordings Bürgermeister Jürgen Ritter gibt sein Amt zum 1. März 2024 auf. Er begründete seine Entscheidung in einer nichtöffentlichen Sitzung des Gemeinderats am Montagabend unter anderem mit fehlendem Vertrauen in seine Arbeit, wie er am Dienstag mitteilte. Er werde stattdessen künftig beim Wiederaufbau in seiner Heimat im rheinland-pfälzischen Ahrtal, das im Juli 2021 von einem Hochwasser getroffen worden war, als Projektentwickler und -betreuer helfen.

Ritter hatte das Amt des Bürgermeisters in der nordfriesischen 4000-Einwohner-Tourismusgemeinde im Mai 2021 angetreten. Im Oktober lehnte es die Gemeindevertretung ab, ein Abwahlverfahren gegen Ritter einzuleiten. Vorausgegangen war Streit über Ritters Arbeit und die Ausrichtung der Gemeinde. St. Peter-Ording hat per Ausnahmegenehmigung des Landes einen hauptamtlichen Bürgermeister, gehört aber dem Amt Eiderstedt an.

„Für die zurückliegenden zweieinhalb Jahre bin ich sehr dankbar“, sagte Ritter. Er gehe ohne Groll. „Ich fühle mich den Menschen und der Region sehr eng verbunden.“ Er werde St. Peter-Ording als Urlauber und Stammgast weiterhin die Treue halten, sagte er.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg