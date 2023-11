Leichen der verunglückten Bauarbeiter in Albanien angekommen

Gut zwei Wochen nach dem schweren Arbeitsunfall in der Hamburger Hafencity mit fünf Toten sind die Leichen von fast allen Männern bereits in ihre Heimat gebracht worden. Vier der fünf Männer seien mittlerweile nach Albanien überführt worden, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag in Hamburg. Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung berichtet.

Hamburg (dpa/lno). Gut zwei Wochen nach dem schweren Arbeitsunfall in der Hamburger Hafencity mit fünf Toten sind die Leichen von fast allen Männern bereits in ihre Heimat gebracht worden. Vier der fünf Männer seien mittlerweile nach Albanien überführt worden, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag in Hamburg. Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung berichtet.

Auf der Großbaustelle in der Hafencity war nach bisherigen Erkenntnissen am 30. Oktober ein Baugerüst aus dem achten Obergeschoss in einen Fahrstuhlschacht gestürzt. Vier Arbeiter kamen noch an der Unfallstelle ums Leben - ein fünfter Mann erlag seinen lebensgefährlichen Verletzungen später im Krankenhaus.

Bislang gebe es in dem Fall noch keine neuen Erkenntnisse, sagte die Sprecherin weiter. Die Ermittlungen richteten sich deshalb auch noch nicht gegen konkrete Personen oder Firmen.

Wenige Tage vor dem Arbeitsunfall hatten Behörden allerdings Mängel auf der Unglücksbaustelle festgestellt. Die letzte Kontrolle durch das Amt für Bauordnung und Hochbau erfolgte dort am 20. Oktober dieses Jahres und somit zehn Tage vor dem Einsturz eines Baugerüsts, wie aus einer Senatsantwort an die CDU hervorgeht. Zuvor hatte darüber der NDR berichtet.

