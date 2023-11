Tennisstars Zverev und Rune starten bei Hamburg Open 2024

Hamburg. Die Tennisprofis Alexander Zverev und Holger Rune werden bei den European Open in Hamburg im kommenden Jahr an den Start gehen. Der deutsche Titelverteidiger und der von Tennis-Ikone Boris Becker trainierte dänische Jungstar kämpfen unter anderem zwischen dem 15. bis 21. Juli bei der ATP-Sandplatzveranstaltung im Hauptfeld um den Sieg. „2024 werde ich wieder am Rothenbaum aufschlagen, hoffentlich, um meinen Titel zu verteidigen“, sagte der 26 Jahre alte Zverev in einer Videobotschaft.

Rune, Achter der Weltrangliste, nahm bereits 2019 und 2021 am Turnier in der Hansestadt teil. In diesem Jahr steht in Tennium ein neuer Veranstalter der Herren-Ausgabe parat - für mindestens fünf Jahre liegt die Organisation in den Händen der Sportagentur. Ab dem 22. November startet der Ticketverkauf.

Die Lizenzen für das Männer- und Frauenturnier liegen im kommenden Jahr nicht mehr in einer Hand. Dadurch gibt es nun zwei Veranstalter. „Aus unserer Sicht würden wir uns natürlich freuen, wenn die Turniere auch mal wieder zusammenfinden“, sagte Hamburgs Innen- und Sportsenator Andy Grote (SPD). „Aber das ist mit zwei Veranstaltern eben nicht so einfach.“

Die weiblichen Tennis-Profis werden im Juli 2024 ihr Turnier nicht am Rothenbaum, sondern im Hamburger Stadtpark austragen. Das 250er-WTA-Turnier wird vom 21. bis 26. Juli und damit zwischen Wimbledon und den Olympischen Spielen stattfinden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg