Haftbefehl gegen 39-Jährigen nach Vorfall in Kiel

Nach der Verfolgungsjagd in Kiel sitzt ein Mann in Untersuchungshaft. Er war mit einem gestohlenen Wagen unterwegs. Seine Flucht endete rabiat.

Kiel (dpa/lno). Nach der Verfolgungsjagd in Kiel hat das Kieler Amtsgericht Haftbefehl gegen einen 57-Jährigen erlassen. Dem Mann wird unter anderem Diebstahl in besonders schwerem Fall vorgeworfen, wie eine Polizeisprecherin am Dienstag sagte. Polizisten hatten den am Sonntag in einem Wagen fliehenden Mann durch gezieltes Rammen gestoppt. Beamte nahmen den Fahrer und seinen 38 Jahre alten Beifahrer fest. Der Beifahrer kam jedoch wieder auf freien Fuß.

Der 57-Jährige war am Sonntag vor einer Kontrolle geflohen. Mit dem Auto soll bereits am 8. November ein Unfall verursacht und Fahrerflucht begangen worden sei. Nach Polizeiangaben war der Pkw Ende Oktober 2023 in Kiel gestohlen worden. Gegen den 57-Jährigen wird wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Urkundenfälschung, Kennzeichenmissbrauch, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Diebstahl in besonders schwerem Fall ermittelt.

