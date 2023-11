Jeff Koons im Mai bei Hamburger Digitalmesse OMR

Ein Teil der prominenten Redner des Digitalfestivals OMR im Mai 2024 in Hamburg steht fest. Darunter ist ein namhafter US-Künstler mit internationaler Strahlkraft.

Hamburg (dpa/lno). Sechs Monate vor Beginn der Hamburger Digitalmesse OMR stehen die ersten prominenten Redner fest. So werden in den Messehallen im Mai neben anderen der US-Künstler Jeff Koons sowie die Signal-Chefin Meredith Whittaker erwartet. Und der Autor, Podcaster und Unternehmer Tim Ferriss („Die 4-Stunden-Woche“) wird auf dem Festival sprechen.

Auch deutsche Prominenz aus Wirtschaft, Politik, Gesellschaft und Kultur wird bei dem zweitägigen Event dabei sein - darunter die Politiker Gregor Gysi und Karl-Theodor zu Guttenberg, die Sängerin Vanessa Mai und 1Komma5Grad-Gründer Philipp Schröder. Insgesamt werden mehr als 750 Speakerinnen und Speaker von ihren Erfahrungen im Digitalen sprechen, aus dem Nähkästchen plaudern und den Besucherinnen und Besuchern der OMR Tipps geben.

2023 hatten gut 72.000 Leute das Digitalfestival besucht. Auf der Messe sind vor allem Macher und Entscheider von nationalen und internationalen Digital-, Medien- und Marketingunternehmen unterwegs. Das OMR-Festival gilt in der Hinsicht als eine der größten Messen in Europa. Neben den Inhalten stehen auch Unterhaltung durch namhafte Musiker auf dem Programm. 2023 waren beispielsweise Macklemore, Fettes Brot, K.I.Z. und Jan Delay dabei. Das OMR-Festival rund um den Hamburger Fernsehturm startet am 7. Mai 2024.

