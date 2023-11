Ausfahrt Lensahn der A1 am Mittwoch gesperrt

Die Anschlussstelle Lensahn der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Fehmarn wird am Mittwoch (15. November) zwischen 9.00 Uhr und 16.00 Uhr gesperrt werden. Grund für die Sperrung seien Rückbauarbeiten an der Straße nach dem Transport von Windenergieanlagen, teilte die Autobahn GmbH des Bundes am Montag mit. Betroffen von der Sperrung sei nur die Ausfahrt, das Auffahren auf die Autobahn sei auch in dieser Zeit ohne Einschränkungen möglich, sagte eine Sprecherin. Die Umleitung führt über die Anschlussstelle Oldenburg-Süd und ist als U 95 ausgeschildert.