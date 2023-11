Verfolgungsjagd zwischen 19-Jährigem und Polizei

Ein 19-Jähriger hat sich bei Stuvenborn (Kreis Segeberg) eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert, um einer Kontrolle zu entgehen. Die Beamten hatten den Mann am frühen Sonntagmorgen während einer Streife ins Auge gefasst, wie die Polizeidirektion Bad Segeberg am Montag mitteilte. Nachdem sie ihn per Anhaltesignal zur Kontrolle aufgefordert hatten, flüchtete er mit gefährlichen Fahrmanövern und deutlich zu schnell.