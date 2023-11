Windhorst: Weiter in Werften FSG und Nobiskrug investieren

Der Finanzinvestor Lars Windhorst will weiter in die Werften FSG in Flensburg und Nobiskrug in Rendsburg investieren. Nach einem rund dreistündigen Treffen mit Vertretern von Land, Bund und Gewerkschaft in Kiel sprach Windhorst am Montag von einem positiven Termin mit „klaren und konkreten Perspektiven“ seitens des Bundes und des Landes. Sein Unternehmen wolle sich weiter engagieren und beide Standorte weiterentwickeln, „mit in Zukunft hoffentlich nicht nur mehr Investitionen, sondern auch mehr Mitarbeitern“. Über die Inhalte der Gespräche wurde Stillschweigen vereinbart.