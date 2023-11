Kriminalität Nach Hammerattacke in Café in Hamburg: Zwei Tatverdächtige

Nach der Auseinandersetzung mit einem Hammer in einem Café im Hamburger Stadtteil Wandsbek sind zwei Tatverdächtige ermittelt worden. Es handelt sich um einen 31-Jährigen und einen 34 Jahre alten Mann, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Ermittlungen zu möglichen weiteren Tatverdächtigen dauern an. Bei der Attacke am Sonntagnachmittag sind demnach drei Männer im Alter von 18, 23 und 30 Jahren leicht verletzt worden. Hintergrund der Auseinandersetzung scheint den Angaben zufolge ein Streit zu sein, der sich in der Nacht zu Sonntag ereignet hat und zu dem man sich aussprechen wollte.