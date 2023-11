Jugendlicher versucht Reisende im Zug zu bestehlen

Ein 14 Jahre alter Junge hat versucht, Reisende in einer Regionalbahn von Flensburg nach Hamburg zu bestehlen. Der Jugendliche soll am Samstagabend in einem Abteil unter den Sitzbänken gekrochen sein, um Wertsachen aus den Taschen der Fahrgäste zu entwenden, wie die Bundespolizei am Montag mitteilte. Zugpassagiere bemerkten dies und warnten ihre Mitreisenden. Der 14-Jährige soll daraufhin versucht haben, den Zug in Tarp zu verlassen. Der Zugbegleiter konnte ihn demnach durch Verriegeln der Türen jedoch daran hindern.