Reeperbahn startet sexy und besinnlich in Vorweihnachtszeit

Die Hamburger Reeperbahn holt sich schon ein bisschen Weihnachtszauber auf den Kiez. Am Montag (16.00 Uhr) öffnet bereits der Weihnachtsmarkt „Santa Pauli“ seine Pforten. Und natürlich geht es dabei nicht nur besinnlich, sondern auch frech und frivol zu. „Santa Pauli“ bietet nicht nur Getränke und Essen mit doppeldeutigen Namen und mit anzüglichen Formen, sondern auch Musik und Unterhaltung. So treten an den Abenden verschiedene Bands und Künstler auf. Der Eintritt ist kostenlos, es kann bis 23.00 Uhr geschlendert werden. Am Totensonntag (26. November) bleibt „Santa Pauli“ geschlossen.