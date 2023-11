Prozess um Mordversuch nach indischem Konzert in Hamburg

Gut ein halbes Jahr nach einer beinahe tödlichen Auseinandersetzung vor einem Club in Hamburg-Bergedorf müssen sich zwei der mutmaßlichen Täter vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft den Männern im Alter von 42 und 34 Jahren Mordversuch und gefährliche Körperverletzung vor. Der Prozess beginnt am Montag (9.00 Uhr) vor einer Großen Strafkammer am Landgericht.

Nach einem indischen Konzert am Abend des 28. April sollen die Angeklagten mit anderen Männern auf einem Parkplatz aneinander geraten sein. Hintergrund war nach Angaben der Staatsanwaltschaft ein Streit um die Religionszugehörigkeit. Der 34-Jährige habe einem Kontrahenten mit einem Messer in Gesicht und Bauch gestochen. Als Zeugen dem Verletzten zu Hilfe kommen wollten, sollen andere Personen aufseiten der Angeklagten eingegriffen und dabei separatistische Parolen der in Indien lebenden Sikhs gerufen haben. Der 42-Jährige hielt laut Anklage einen Mann von hinten fest, während ein Unbekannter dem Festgehaltenen vier Messerstiche in den Oberkörper versetzte.

Nach damaligen Angaben der Hamburger Polizei wurden beide Opfer lebensgefährlich verletzt. Die Beamten waren in jener Nacht mit mehr als 20 Streifenwagen, Zivilfahndern und Hundeführern im Einsatz, auch Beamte der Bundespolizei waren vor Ort. Die Sikhs sind eine religiöse Minderheit, die vor allem im nordindischen Bundesstaat Punjab lebt.

