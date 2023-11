Taucheinsatz nach tödlichem Frachterunglück planmäßig

Die ersten Arbeiten an der gesunkenen „Verity“ sollen am Samstagnachmittag planmäßig beginnen. Ein Taucherschiff und ein Schlepper werden gegen 14.30 Uhr zum Einsatzort südwestlich von Helgoland aufbrechen, wie eine Sprecherin der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt am Samstag bestätigte. Wie viele Taucher im Einsatz sein werden, blieb zunächst unklar.