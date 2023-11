HSV trifft im Nordduell auf ungeliebte Kieler

Für den Hamburger SV ist Holstein Kiel ein echter Angstgegner. Von zehn Zweitliga-Duellen gewann der HSV nur eine Partie. Am Samstag treffen die beiden Top-Teams in Kiel aufeinander.

Hamburg (dpa/lno). Der Hamburger SV reist an diesem Samstag zum ungeliebten Nordrivalen Holstein Kiel. Die ambitionierten Hanseaten wollen auf ihrem Weg zum Aufstieg in die Fußball-Bundesliga endlich ihre Bilanz gegen die Mannschaft von Trainer Marcel Rapp aufbessern (Samstag, 13.00 Uhr/Sky). Der HSV gewann von zehn Zweitliga-Duellen nur eine Partie gegen den Konkurrenten aus Schleswig-Holstein.

Im September 2022 siegten die Hamburger mit 3:2 in Kiel. Holstein war für den HSV-Coach Tim Walter auch die erste Trainerstation im Profifußball. Beide Teams spielen oben in der Tabelle mit. Der HSV ging als Tabellenzweiter in den 13. Spieltag, Kiel nur vier Zähler dahinter als Fünfter.

