Digitalisierung der Hamburger Verwaltung steigt nur langsam

Die Digitalisierung von Verwaltungsvorgängen schreitet auch in Hamburg nur langsam voran. Laut der Studie „Digimeter“ des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) für die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) sind in der Hansestadt derzeit 229 Leistungen online verfügbar. Das teilte die INSM am Freitag mit.