Frachter-Unglück: Taucheinsatz zur „Verity“ geplant

Nach dem tödlichen Frachter-Zusammenstoß auf der Nordsee sollen an diesem Samstagnachmittag erste Arbeiten an der gesunkenen „Verity“ beginnen. Das vom Reeder des Schiffes beauftragte Bergeunternehmen habe ein Taucherschiff und einen Schlepper organisiert, teilte die Sprecherin der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt am Freitagnachmittag mit. „Es ist vorgesehen, die beiden Masten des Wracks zu kürzen, wodurch mehr Wassertiefe erreicht werden soll“, hieß es. Demnach beträgt die Wassersäule über dem Mast rund 15 Meter. Die Arbeiten sind wetterabhängig.