Streiks Protestaktion Knöllchenfreier Tag in Hamburg

Während eines Warnstreiks vor der Finanzbehörde in Hamburg sperrt ein Polizeifahrzeug eine Strasse.

Im Rahmen der Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst der Länder haben Beschäftigte der Ordnungsbehörden und der Polizei in Hamburg am Freitag an einem Warnstreik teilgenommen. Bis zum Samstagmorgen soll Falschparken nicht geahndet, die Auswertung von Radarbildern nach Geschwindigkeitsübertretungen reduziert und die Genehmigung von Schwerlast- und Großraumtransporten eingeschränkt werden. Logistikunternehmen müssten sich dadurch auf Einschränkungen einstellen und dem Staat gingen wichtige Einnahmen verloren, hieß es vonseiten der Deutschen Polizeigewerkschaft und dem dbb Beamtenbund.