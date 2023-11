Feuer in JVA-Haftraum: Zwei Personen leicht verletzt

Ein Gefangener in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Lübeck hat in seiner Zelle seine Matratze angezündet. Bedienstete der JVA hätten das Feuer entdeckt und die Feuerwehr alarmiert, teilte die JVA am Freitag mit. Der Gefangene habe durch das beherzte Eingreifen einer JVA-Bediensteten am Donnerstag aus dem Raum gerettet werden können.

Der 39 Jahre alte Gefangene und eine an den Löscharbeiten beteiligte JVA-Mitarbeiterin wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftungen in ein Krankenhaus gebracht. Beide hätten die Klinik jedoch noch am selben Abend wieder verlassen, teilte die JVA mit. Der 39-Jährige ist den Angaben zufolge wegen Wohnungseinbruchsdiebstahl inhaftiert.

