Gasverbrauch im Land von Januar bis Oktober rückläufig

Der Gasverbrauch in Schleswig-Holstein ist in den ersten zehn Monaten des Jahres deutlich gesunken. Er ging um 16,5 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der vier Vorjahre zurück. Die Einsparung von 4032 Gigawattstunden entspreche dem Jahresverbrauch von 201.600 kleinen Einfamilienhäusern mit je 20.000 Kilowattstunden Gasverbrauch, teilte der Netzbetreiber HanseWerk am Freitag in Quickborn mit.