Unbekannter fordert Achtjährige zum Mitkommen auf

Ein Unbekannter soll an einem Schulgelände im Hamburger Stadtteil Lohbrügge eine Achtjährige auf verdächtige Weise angesprochen haben. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, forderte der Mann das Mädchen während einer Pause über den Zaun hinweg auf, mit ihm mitzukommen und ergriff es am Arm. Die Schülerin habe sich losreißen können und meldete den Vorfall einer Lehrerin, die anschließend die Polizei informierte. Nach bisherigen Erkenntnissen sei der Mann indes mit einem schwarzen Kleinwagen davongefahren.