Trauerfeier für Hamburgs Ehrenbürgerin Greve im Michel

Blumen und der Sarg stehen während der Trauerfeier vor dem Altar in der Hauptkirche St. Michaelis.

In der Hamburger Hauptkirche St. Michaelis hat am Freitag die Trauerfeier für die am 16. Oktober im Alter von 96 Jahren gestorbene Ehrenbürgerin Hannelore Greve stattgefunden. „Hamburg verliert mit ihr eine Ehrenbürgerin, der wir mit Dankbarkeit, Respekt und Anerkennung für ihr Lebenswerk ein ehrendes Andenken bewahren“, sagte Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD). Er hielt seine Trauerrede im mit zahlreichen Kränzen und Blumengebinden geschmückten Michel.